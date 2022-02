Flinke diefstal op set The Crown: voor 180.000 euro aan voorwerpen gestolen

De dieven wisten ruim 350 voorwerpen mee te nemen, waaronder een replica van een Fabergé-ei, een staande wijzerplaat, een kaptafel, kristalglas en zilveren en gouden kandelaars. De spullen werden gebruikt voor het vijfde seizoen van The Crown , dat in november moet verschijnen. De diefstal heeft verder geen invloed op de opnames van de serie, die worden gewoon voortgezet. De politie in Yorkshire onderzoekt de zaak en hoopt de voorwerpen terug te vinden. In de tussentijd wordt er gebruik gemaakt van vervangende rekwisieten.

In het vijfde seizoen van The Crown komen de jaren 90 aan bod, als Diana en Charles uit elkaar gaan. Het is nog onduidelijk of het overlijden van Diana ook al in de nieuwe reeks zit, of dat daar op moet worden gewacht tot het laatste seizoen van de serie. Het vijfde seizoen van The Crown zal rond november 2022 op Netflix te zien zijn.