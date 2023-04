Flinke rij voor ontmoeting met Quentin Tarantino in Amsterdam: ‘We hebben hem gezien, dit is echt ziek!’

Zo’n 500 mensen zijn maandagmiddag op de signeersessie van Quentin Tarantino in Athenaeum Boekhandel op het Spui afgekomen. De bekende Amerikaanse regisseur is in Amsterdam voor zijn non-fictiedebuut Cinema Speculation . De Amerikaanse regisseur gaf zondagavond een optreden in het Koninklijk Theater Carré.

Lisa Schmidt (20), Senne de Vries (22) en Stein Verweij (22) staan sinds 13.30 voor Athenaeum Boekhandel. De studenten uit Utrecht en Breda prijzen zich gelukkig met hun dertiende plek in de rij, want er staat een enorme rij langs de Nieuwezijds Voorburgwal.

Zondagavond zaten ze ook bij het interview in Carré, want ze zijn fan van zijn films. ,,Quentin Tarantino is revolutionair. We zijn opgegroeid met zijn films. Hij is de enige regisseur wiens films echt evenementen zijn.”

‘Drukte is ongekend’

Medewerkers van Athenaeum lopen langs de rij om orde te houden en mensen voor te bereiden op eventuele teleurstellingen. ,,Deze drukte is ongekend! Maar het is wel erg gezellig, en de zon schijnt.” Een man die achter in de rij moet gaan staan, ter hoogte van de Hay, haalt zijn schouders op. ,,Ik moet het wel proberen, anders heb ik anderhalf uur voor niets gereisd.”

Timo Jansen (22), uit Den Haag, staat als een van de laatsten in de rij. Hij spaart gesigneerde boeken en heeft al een krabbel van onder meer Barack Obama. Ondanks de waarschuwingen van de medewerkers dat het nul zin heeft om op zijn plek te blijven wachten, blijft hij toch nog in de rij.

,,Wie weet, als hij alleen handtekeningen zet gaat het misschien wel sneller.” Ook hij was zondag in Carré. ,,Daar zeiden ze dat hij alle exemplaren wilde signeren.” Ook als het niet lukt, heeft hij hoop op een gesigneerd exemplaar. ,,De eersten in de rij verkopen ze vast op Marktplaats, dat is altijd zo.”

Een verbaasde voorbijganger vraagt waar de rij voor is. ,,Tarantino, echt? Is hij niet dood?” Ze wordt scheef aangekeken door mensen in de rij.

Om 16.45 verschijnt Tarantino op het balkon. Gejuich en gejoel stijgt op van het eveneens drukke Spui. ,,See you on the inside!” roept hij naar zijn fans. ,,Oh my god, we hebben hem gezien, dit is echt ziek! Wat de fack ouwe!” klinkt onder meer in de rij.

