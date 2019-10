Floor Jansen in januari 2020 solo door Nederland

Met Nightwish staat Jansen over de hele wereld in uitverkochte zalen. Jansen sloot zich in 2012 als nieuwe frontvrouw aan bij de groep, die inmiddels zo’n twintig jaar bestaat. Daarvoor zong Jansen in de Nederlandse metalband After Forever en de symfonische metalgroep ReVamp. In 2018 werd de zangeres onderscheiden met de Buma ROCKS! Export Award; volgens Stichting Buma Cultuur was ze de beste Nederlandse zangeres in het buitenland.