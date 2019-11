Floor Jansen sluit solotour af in AFAS Live

De zangeres heeft het optreden in Amsterdam toegevoegd omdat haar andere shows in theaters in rap tempo uitverkocht raakten. AFAS Live is voor Floor een bijzondere plek. ,,Ik heb een persoonlijk verleden met deze plek. Hier had ik mijn allereerste Nederlandse show met #Nightwish. Het was toen lang wachten voordat ik met hen in Nederland kon spelen, en we speelden niet 1 avond maar gewoon 2 avonden achter elkaar de hele tent vol! Ik zal dit nooit vergeten en zal die prachtige herinneringen meenemen als ik mijn eigen show voor jullie kom brengen", schrijft de zangeres.