Floor Jansen speelt weer grote zalen plat na zware tijd: ‘Gaan allerlei emoties door me heen’

Zangeres Floor Jansen (41) is terug op het podium nadat ze onlangs werd geopereerd aan een tumor in haar borst. Ze hoopte op tijd te herstellen voor de tournee met haar band Nightwish en dat is gelukt: de afgelopen dagen stond ze voor grote zalen in Londen en Antwerpen. Dat voelt na de zware tijd extra bijzonder.

‘Op de bühne staan na de achtbaan van de afgelopen weken is intens’, schrijft de metalzangeres tegenover haar 536.000 volgers op Instagram. ‘Er gaan allerlei emoties door me heen terwijl ik de geweldige Nightwish-liedjes zing.’

Artsen verwijderden onlangs een tumor en een lymfeklier bij de zangeres, kort nadat bij haar borstkanker was vastgesteld. Nader onderzoek wees uit dat er geen uitzaaiingen zijn en ze nu volledig kankervrij is. Ze treedt daarom weer op, maar merkt wel dat haar operatie nog geen maand geleden is.

‘Ik ben blij dat ik het kan doen na de beproeving’, aldus Floor. ‘Ik ben nog niet helemaal hersteld, maar het lukt dankzij de energie van het publiek en de geweldige mensen met wie ik werk en leef tijdens de tour, in de band en van de crew.’ De huidige tournee van de Finse metalband duurt tot februari. Dan wordt Jansen nog lokaal bestraald om te zorgen dat ‘alles wegblijft’.

‘Mammogram redt levens’

De zangeres kreeg de diagnose borstkanker vorige maand en moest snel worden geopereerd. ‘Mijn prognose is erg goed!’ schreef ze toen. ‘Het lijkt een niet-agressieve vorm van kanker die niet uitgezaaid zou zijn. Ik behoud mijn borst.’

De diagnose was een grote schok voor de zangeres. ‘Alles wat je belangrijk vond in het leven vóór deze diagnose verandert enorm binnen een paar minuten’, beschreef ze. ‘Nu wil ik gewoon weer gezond zijn. Ik wil mijn dochter zien opgroeien tot een vrouw, ik wil leven!’

Quote Alles wat je belangrijk vond in het leven vóór deze diagnose verandert enorm binnen een paar minuten Floor Jansen

Ze schrok vooral omdat ze nergens last van had; de tumor werd ontdekt tijdens een routineonderzoek. Ze moedigt iedereen aan zich vooral te laten checken, dus óók als je niets voelt. ‘Als ik niet was gegaan, zou de tumor onopgemerkt zijn gebleven. Over een jaar had hij veel groter kunnen zijn. (...) Een mammogram kan je leven redden!’

Floor Jansen is al jaren internationaal succesvol als zangeres van Nightwish. In Nederland was ze relatief onbekend, tot ze in 2019 meedeed aan Beste zangers en een grote hit scoorde met Phantom of the opera, een duet met Henk Poort. Hun versie staat al drie jaar in de Top 2000, vorig jaar op plek 75. Onlangs zong ze bij de Dutch GP in Zandvoort het Wilhelmus, waarvan het arrangement speciaal was aangepast vanwege haar grote stembereik.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: