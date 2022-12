Foo Fighters gaan door na dood drummer, maar worden 'andere' band

Winnaar The Masked Singer: ‘Ik hoopte dat ik eruit lag, puur voor de gezichten van het panel’

In het diepste geheim reisde Jeroen van der Boom de afgelopen weken volledig anoniem naar de studio van The Masked Singer. Daar transformeerde hij zich, gehuld in een tijgerpak, in een ware showman, en wist hij tot letterlijk het laatste moment één groot mysterie te blijven. ,,Ik hoopte op een gegeven moment dat ik eruit lag, alleen om die blikken van het panel te kunnen zien”, aldus de kersverse winnaar van het vierde seizoen.

17:34