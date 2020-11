Foo Fighters maken comeback en kondigen tiende plaat aan

Full Hou­se-actrice Lori Loughlin mogelijk met Kerstmis weer thuis na gevangenis­straf

7 november Het lijkt erop dat Full House-actrice Lori Loughlin met de kerst weer thuis is. De actrice heeft te horen gekregen dat zondag 27 december haar officiële vrijlatingsdatum is, weet TMZ. Gevangenen die in het weekeinde of op een feestdag naar huis mogen, worden echter al vrijgelaten op de laatste voorafgaande werkdag.