Fotograaf toont hoe overleden beroemdheden er vandaag de dag zouden uitzien

Merel Westrik en Talpa zetten samenwer­king niet voort

Merel Westrik was gisteravond voor het eerst in jaren weer in een talkshow van RTL te zien. De reden waarom is nu duidelijk: Westrik en Talpa hebben hun contract niet verlengd. Dat bevestigt een woordvoerder van Talpa na berichtgeving van Shownieuws.

8 oktober