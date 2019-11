Four Weddings and a Funeral als serie inferieur aan origineel

Koningin Máxima draagt haar eigen tas en is 'tren­ding' in Pakistan

17:21 Koningin Máxima kreeg vandaag op Pakistaanse sociale media om een ongebruikelijke reden lof toegezwaaid. Het was namelijk opgevallen dat de koningin haar eigen tas en papieren droeg. Dat is niet iets dat Pakistaanse bestuurders doen. Die laten dat over aan medewerkers. ,,Het is een goed voorbeeld voor ministers en anderen’’, zo werd uitgelegd.