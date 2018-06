Fox zegt sorry voor middelvinger Robbie Williams

Tijdens de uitvoering van Rock DJ stak Williams zijn middelvinger op voor de camera. Zijn obscene gebaar schokte de Amerikaanse kijker. Zo regende het op sociale media reacties en werd het door media opgepakt. Het conservatieve Fox zag zich genoodzaakt snel excuses te maken.



,,De openingsceremonie van het FIFA-wereldkampioenschap 2018 was een nieuwswaardige gebeurtenis. De uitzending is door anderen geproduceerd en Fox heeft het live uitgezonden", zei een woordvoerder van Fox Sports. ,,Omdat het live werd uitgezonden, wisten we niet wat er zou gebeuren tijdens Robbie Williams optreden en verontschuldigen we ons."