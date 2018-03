Frank Boeijen lyrisch over auditie Maya: Perfecte moment voor Zwart Wit

En die boodschap begrijpen, dat is belangrijk, benadrukt Boeijen. ,,De discussies over rassen zijn alleen maar ernstiger geworden. Dat past niet meer in ons land. En daarom komt het optreden van Maya op het perfecte moment", legt hij uit aan deze site. ,,Het is 35 jaar geleden dat ik dit nummer schreef. Dat Maya dit, zoveel jaar later, heeft gekozen om te zingen tijdens haar auditie, dat is heel ontroerend. Ik hoop dat ze wint", klinkt het uit de mond van de Zeg me dat het niet zo is-zanger.



Boeijen wist het direct: Maya is een intelligent meisje. ,,Haar woordkeuze, de timing van het nummer. Wat deed ik toen ik acht jaar was? Vuurtjes stoken", grinnikt hij aan de andere kant van de lijn.



Hij vervolgt, nu serieus: ,,Als ik zo'n uitspraak als Maya zou doen, zou ik aan alle kanten worden bedreigd. Terwijl bepaalde politieke partijen van alles en nog wat roepen. Dat moet niet mogen en niet kunnen. Politici van deze tijd willen scoren, mensen laten stemmen. Ze zeggen wat de mensen willen horen", zegt Boeijen, die nogmaals benadrukt dat hij racisme verafschuwt. ,,Ik zie geen onderscheid in rassen. We zijn allemaal mens."