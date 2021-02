Frank Visser worstelt met hard besluit over dieren: ‘Spijt me verschrikkelijk’

Henk en Anneke leven ‘als goden in Drenthe’, zei SBS 6-presentator Viktor Brand in Mr. Frank Visser doet uitspraak. Staand voor hun riante ‘droomhuisje’ vertelde het stel altijd te hebben gehoopt oud te worden in Klazienaveen. ,,Maar zo wordt dat hem niet’’, zei Anneke, kijkend naar het huis naast hen.

Daar woont Mark met zijn twee ‘kindjes’, de Mechelse herders Diego en Boomer. Hij vindt ze zachtaardig en speels, de buren noemen ze agressief en staan doodsangsten uit. ,,Als ze wíllen, komen ze over die schutting heen’’, zei Anneke. ,,Als onze kleinkinderen achter het huis zijn en ze komen echt bij ons op het erf, dan is de schade niet te overzien.’’

Bij het minste geluid uit de omgeving beginnen de honden daarnaast al te blaffen. Niet te doen, vindt Anneke. Een kwestie van wennen, meent Mark. ,,Het zijn honden, je kunt niet de batterij eruit halen’’, zei hij. In dat wennen hebben Anneke en Henk geen zin. ,,Het is óf die honden weg, of wij gaan verhuizen.’’

Quote Meneer Mark, de manier waarop u deze honden houdt, eigenlijk in eenzaam­heid, dat kun je niet maken Mr. Frank Visser

Zeventig keer blaffen

Op de hoorzitting, voorafgaand aan de uitspraak, bleek al dat Mark de gebeten hond zou zijn. Een lawaai-expert meldde dat zijn viervoeters die week overdag zestig à zeventig keer hadden geblaft, met een ‘erg hoog’ geluidsniveau van 85 decibel buiten.

En de dieren zijn wel gezond, maar hun manier van leven is niet acceptabel. Mark werkt bijna de hele week in het buitenland, waardoor de dieren overdag vaak alleen zijn. Dat kan niet, zei een hondenkenner: Mechelse herders hebben baat bij veel aandacht van hun baasje.

Volledig scherm Anneke en Henk. © SBS

Meester Frank Visser wist dat hij moest ingrijpen. ,,Het woongenot van de buren wordt onaanvaardbaar verstoord’’, zei hij. De angst van Henk en Anneke voor het welzijn van zichzelf en hun bezoekers noemde hij gezien de agressie bij de honden ‘begrijpelijk’. En dus moest hij een besluit nemen waarmee hij zelf duidelijk worstelde.

Boven het hoofd

,,Mark houdt ontzettend veel van die honden, en dat begrijp ik’’, sprak hij. ,,Maar ik ben bang dat ze hem een beetje boven het hoofd zijn gegroeid. Dan blijft er niks anders over dan de oplossing (...) dat de honden daar weg moeten. Niet alleen om de overlast te voorkomen, maar ook in het belang van de honden. Want meneer Mark, de manier waarop u deze honden houdt, eigenlijk in eenzaamheid, dat kun je niet maken.’’

Volledig scherm Mark tijdens de hoorzitting. © SBS

De eis van Mark, een contactverbod voor de buren opdat ze niet meer mogen klagen, wees Visser af. ,,Dat mist elke grond. Want het is juíst dat de buren indringend klagen, dat doen ze ook terecht’’, aldus de rechter, die besefte Mark pijn te doen. ,,Het spijt me verschrikkelijk, ik weet wat ik aanricht, maar het is niet anders. Het is de enige oplossing die ik zie.’’

Quote Ik heb nog niet vaak een zaak meegemaakt waar het voor een van beiden zo erop of eronder was Viktor Brand

Zeldzaam

Na de uitspraak heerste verslagenheid, zelfs bij presentator Viktor Brand. ,,Mark, ik weet niet goed wat ik moet zeggen, jongen. Ze moeten weg’’, zei hij. Mark zelf had er ook geen woorden voor. ,,Wat moet ik ervan zeggen, dat weet ik zo niet’’, zei hij.

De man is vastbesloten te gaan verhuizen. ,,Gefeliciteerd vind ik niet op zijn plek, want ik voel ook met Mark mee’’, zei Viktor, terwijl hij tussen de twee partijen stond. ,,Ik heb nog niet vaak een zaak meegemaakt waar het voor een van beiden zo erop of eronder was. Want het was óf voor jullie verhuizen, of voor jou. Ik hoop uiteindelijk dat het voor jullie beiden de beste beslissing is.’’

Eenmaal buiten zei Frank Visser dat een hard besluit goed is, omdat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Viktor bleef het moeilijk vinden. ,,Ik heb er een beetje buikpijn van.’’

Bekijk onze video’s over show en entertainment: