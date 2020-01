Frans Bauer verrast fans met Amerikaanse droom: ‘Have you got a moment for me?’

Bauer roept het ‘eindelijk’ van de daken: zijn hitsingle Heb je even voor mij is vertaald naar het Engels. ‘Na maanden van geheimzinnigheid mag ik het bekendmaken. A moment for me vervult voor mij de lang gekoesterde droom om door te breken in de USA! Helemaal happy!’’ aldus Frans vanochtend bij een foto van de vermoedelijke single.



Gisteren deelde de Brabander al een korte video waarin hij in een studio zingt: ,,Have you got a moment for me? Make some time for me free’’. ‘Ik wil jullie dit niet onthouden. Komt eindelijk mijn lang gekoesterde droom uit?’, luidde het bijschrift.