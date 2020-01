Frans Bauer zet vlees op laag pitje na Argentijnse trip

In de eerste aflevering van De Bauers in Argentinië, die vanavond werd uitgezonden, was te zien hoe Frans en Mariska Bauer zich voorbereiden op hun reis naar het land van Messi, Maradona en natuurlijk koningin Máxima. Het Zuid-Amerikaanse avontuur lag Frans af en toe wel wat zwaar op de maag.

Frans en Mariska Bauer doen na hun belevenissen in China nu Argentinië aan. Het stel stort zich op een spoedcursus Spaans, paardrijles (‘Paard is caballo? Dat maken mijn honden ook altijd; caballo’) en de tango natuurlijk. Ook krijgen ze een voorproefje van de Argentijnse keuken, met keuze uit vlees, veel vlees en héél veel vlees. Dat werd zelfs vleeseter Frans wat al te gortig, zo vertelde hij eerder vanavond in RTL Boulevard. Daar waren Frans en Mariska te gast om te vertellen over het verloop van de serie.

,,Ik ben minder vlees gaan eten”, aldus Frans. ,,Wat daar gebeurt met vlees is ongekend. Een kleine biefstuk is daar gewoon 400 gram, een grote 800 gram. Ik heb die mensen vlees zien eten zoals ik nog nooit in mijn leven heb gezien. Ik eet vanaf nu alleen nog maar bami.”

Ook ontmoeten ze in deze eerste aflevering Carel Kraayenhof. Hij bespeelt de bandoneon waarmee hij koningin Máxima tot tranen toe roerde tijdens haar huwelijksceremonie in 2002. De Bauers proberen zelfs contact te leggen met het koningspaar, om zo tips te verzamelen voor hun Argentijnse avontuur.

Reacties

De Bauers weten de harten van de kijker weer moeiteloos te veroveren, al mag het van een enkeling hier en daar wat vlotter. Een bloemlezing uit de reacties op de eerste aflevering: