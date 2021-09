Fred van Leer in tranen om Televizier-nominatie: ‘Zeker op deze dag’

Fred van Leer (45) kon zijn tranen vanmiddag niet bedwingen toen zijn goede vriendin Nikkie Plessen hem verraste met zijn nominatie voor de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator. Het was een lichtpuntje op een zware dag, die in het teken stond van een zitting in de zaak rond de overvalspoging op zijn huis. ,,Deze zag ik niet aankomen.’’

,,Wat doe je? Wat zit jij nou?’’ zei Fred vanmiddag, terwijl de cameraploeg van RTL Boulevard zich stiekem achter hem verzamelde. Van Leer dacht gezellig te lunchen met Nikkie, maar die verstopte haar gezicht ineens in haar jas. Toen Fred de camera eenmaal had gespot, overhandigde ze hem een gouden envelop. Geen geldprijs van de Postcode Loterij, zoals hij vermoedde, maar een prestigieuze Televizier-nominatie.

,,Vuile trut dat je er bent’’, beet hij Nikkie toe. ,,Ik dacht: je gaat gezellig met me lunchen. Zo, deze zag ik niet aankomen, vriendin.’’ Na de grappen werd Fred serieus. ,,Jij weet wat voor dag het voor mij is, dus het is echt wel...’’, zei hij, terwijl hij volschoot. Nikkie pakte zijn hand beet om hem te steunen. Al snel verscheen weer een lach op zijn gezicht. ,,Dan ben jij mijn plus-één op die avond!’’ zei hij tegen Plessen.

Fred neemt het in de categorie voor beste presentator op tegen André van Duin en Arjen Lubach. ,,Ik ben er zeer vereerd mee’’, zei Van Duin, die in 2019 en 2020 ook was genomineerd, maar niet won. Lubach was de enige die niet kon worden overvallen door het programma. Hij nam wel een kort filmpje op voor de kijkers. ,,Wat leuk, dankjewel allemaal voor het stemmen, ik maak het geld zo snel mogelijk over’’, grapte hij.

Volledig scherm André van Duin. © Brunopress

Marieke trillend in studio

Bij de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentatrice maken dit jaar drie vrouwen kans die nog nooit eerder voor de prijs zijn genomineerd: Hélène Hendriks, Nikkie de Jager en Marieke Elsinga. Die laatste presenteerde vanavond zelf de bekendmaking van de nominaties in RTL Boulevard, maar wist niet dat ze zelf kans maakt.

Volledig scherm Marieke Elsinga. © BrunoPress/Patrick van Emst

Toen er geen filmpje bleek te zijn van de derde genomineerde, voelde ze al nattigheid. ,,Mijn hartslag zit helemaal in mijn keel’’, zei ze, waarna ze inderdaad een gouden envelop met haar naam kreeg. ,,Ik vind dit als een kind zo leuk, ik sta helemaal te trillen. Wat sta ik met twee te gekke vrouwen in Carré over een paar weken.’’

Het grote Televizier-Gala vindt plaats op 14 oktober.

