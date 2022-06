Freek oog in oog met een haai en Yolanthe duikt weg voor de zon

Met video Anouk geeft ja-woord onder een boog van witte rozen voor ogen tienduizen­den fans

Zangeres Anouk (47) heeft zaterdagavond haar ja-woord gegeven tijdens haar concert op het Malieveld in Den Haag voor het oog van tienduizenden fans. Voor de zangeres was het geen grote wens, dat was het wel voor de 19 jaar jongere Dominique (28).

