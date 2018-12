Freek van Noortwijk: ik vond Katja vroeger niet zo boeiend

Kok Freek van Noortwijk sloeg als puber de Playboyfoto's van zijn huidige verloofde Katja Schuurman over. ,,Ik moet eerlijk zeggen dat ik haar vroeger ook helemaal niet zo boeiend vond. Ik vind haar nu veel aantrekkelijker’’, zegt hij in een openhartig vraaggesprek in Playboy .

Van Noortwijk (30) was nog een puber toen Katja Schuurman (nu 43) in 2002 in de Playboy stond. Maar die foto's zag hij pas veel later, bekent hij in een interview met het blootmagazine. ,,Ik heb die foto’s pas gezien nadat we voor het eerst seks hadden gehad. Ze droeg in die tijd veel make-up, had van die grote oorbellen in en droeg van die belachelijke extensions… Daar hou ik helemaal niet van. Ik hou wel heel erg van borsten en ­billen, maar die heeft ze gelukkig nog steeds.’’

Al direct bij de eerste ontmoeting - na een kwartier (!) - doken de twee het toilet op van zijn restaurant Guts & Glory voor een intiem onderonsje. Toen hij later die avond bij vrienden pochte over zijn verovering, zocht hij de naaktfoto's op. Hij kon het ook niet laten om zijn avontuurtje te delen op de familie-app, om vijf uur ‘s nachts ,,Mijn moeder zei de volgende dag: ‘Wil je me nooit meer om vijf uur ’s nachts appen? Ik maakte me helemaal ongerust.’ Aan de inhoud van het bericht ging ze volledig voorbij.’’

Liefdesfeest