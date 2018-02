Freek Vonk blikt terug op haaienaanval: Ik heb er niks aan overgehouden

Vonk was vorig jaar samen met enkele andere biologen van het Sharklab aan het duiken bij het eilandje Bimini. Het doel van de duik was onderzoek doen naar de rifhaaien die in dat gebied leven. Dat liep voor Vonk verkeerd af: één van de haaien zag Vonk aan voor een prooi en viel hem aan. ,,Het was een kwestie van het verkeerde moment en de verkeerde haai", schrijft de dierenliefhebber bij een foto waarop hij zijn gehavende arm trots laat zien.



Ondanks twee grote littekens en wat minder gevoel in zijn huid, laat Vonk weten dat het hartstikke goed met hem gaat. ,,Ik heb er eigenlijks niks aan overgehouden", aldus de opgeluchte bioloog, die zeker niet bang is geworden van de door velen gevreesde roofbeesten. Sterker nog: ,,Mijn liefde voor haaien is eigenlijk alleen maar groter geworden!"