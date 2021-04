Freek Vonk gaat weer reizen voor programma: ‘Voelt heel dubbel’

Zes maanden geleden stond de tv-bioloog voor het laatst met zijn koffers op Schiphol. Flink wennen, want normaal gesproken is Vonk zeker zeven maanden per jaar op reis voor tv-opnames en onderzoek. De coronacrisis gooide echter roet in het eten en ondanks dat het team continu naar mogelijkheden heeft gezocht, werden veel reizen geannuleerd omdat het risico toch te groot was.

Vandaag maakt Vonk bekend dat hij eindelijk weer op pad mag voor zijn programma. ‘We gaan de komende weken op zoek naar grote tijgerhaaien, mantaroggen, zeeschildpadden, en nog veel meer - op de Malediven, een schitterende eilandengroep in de Indische oceaan.’



Hoewel Vonk er zin in heeft, stapt hij toch met een dubbel gevoel het vliegtuig in. ‘Er geldt op dit moment nog een negatief reisadvies en het reizen wordt zoveel mogelijk afgeraden. Aan de andere kant willen wij ook afleveringen maken van Freeks Wilde Wereld, zodat wij half december, zoals altijd, weer op de buis kunnen. Dat moet, kan en mag echter alléén op een zeer verantwoorde manier gebeuren. Als we daar zijn, zitten we zoals altijd met onze ploeg in een zogenoemde bubbel.’