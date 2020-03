Freek Vonk houdt thuiszitters bezig met webserie

Deze BN'ers geven met muziek het coronavi­rus een positieve twist

19:15 Muziek verbindt. En juist in tijden van de coronacrisis, blijkt dat ook artiesten steeds meer behoefte hebben hun gevoelens te delen. Diverse BN'ers schreven bijzondere nummers, om hoop te geven, mensen gerust te stellen of gewoon ‘voor een ieder die bang is'. Een overzicht.