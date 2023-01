Fresia Cousiño Arias: ‘Ik ontdekte via Facebook dat mijn vader een dubbelleven had’

In een gesprek met LINDA.meiden vertelt Cousiño Arias over de band met haar vader. Ze noemt de Chileense man ‘een typische latino, echt een macho’. Hij was gevlucht voor de dictatuur in zijn thuisland en leerde in Nederland de moeder van de sportpresentatrice kennen. Samen met haar moeder kreeg hij twee kinderen. Toen Arias twaalf was keerde haar vader terug naar Chili.

De band tussen Cousiño Arias en haar vader veranderde flink na een ontdekking. ,,Hij bleek een dubbelleven te leiden, ik ontdekte dat ik een halfzusje heb. Tot haar 8ste wist ik niet dat ze bestond, ze is nu vijftien.” Ze kwam erachter toen ze op zijn laptop op Facebook keek. ,,Het viel me op dat een vrouw zich had aangemeld op zijn account. Ik zag haar met een kind en voelde meteen: dit is zijn andere gezin. Die periode was ingewikkeld. Mijn moeder, die van niets wist, heeft altijd gezegd: ‘Ook al heeft hij het niet goed gedaan, hij is en blijft jullie vader.’”



Cousiño Arias voelt zich bedrogen. ,,Ik was een papa’s kindje, hij was mijn held, mijn voorbeeld. Toen ik erachter kwam, ging ik aan alles twijfelen, vond het moeilijk om nog mensen te vertrouwen. De enige op wie ik blind vaar is mijn broer, hij is er altijd voor me geweest. Uiteindelijk probeer ik naar de positieve kant te kijken. Door alles wat er is gebeurd, zijn mijn moeder, broer en ik superclose geworden. Het heeft me krachtig gemaakt.”