Friends-reünie vanaf 27 mei te zien op HBO Max

video Máxima, bijna 50 en eindelijk weer het paleis uit: ‘Deze bezoeken voelen als een cadeau’

11 mei Maandenlang kwam ook koningin Máxima haar paleis nauwelijks uit. Vlak voor haar 50ste verjaardag kon ze als erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas toch nog vijf coronaveilige werkbezoeken afleggen. Deze site trok met haar op en had aan het einde van het laatste bezoek nog een zeldzaam gesprek met haar. Ook over de naderende verjaardag.