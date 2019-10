Frits Spits belangrijkste radiomaker afgelopen eeuw: ‘Hij is gemaakt voor de radio’

Vorig jaar nog op straat, nu wereldwijd op 1: de 19-jarige achter wereldhit Dance Monkey

28 oktober 'Dance for me, dance for me, dance for me, oh oh oh.' De meest catchy oorwurm van het najaar komt van de Australische Tones & I met haar nummer Dance Monkey. Een klein jaar geleden stond het 19-jarige popfenomeen nog op straat te spelen, afgelopen weekend stond ze voor de vierde week op nummer 1 in de Nederlandse Top 40. Net zoals in 17 andere landen.