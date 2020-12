Frontberichten keert met eenmalige special terug op televisie

Het BNNVARA-programma werd geboren in de crisis en bestond uit vlogs van Nederlanders in vitale beroepen. Het programma scoorde veel kijkers en werd genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf. Ook werd het programma onlangs genomineerd voor de belangrijkste Europese televisieprijs, De gouden roos (Rose d’Or) in de categorie ‘Innovatie in tijden van corona’.



In de special komen de meest indrukwekkende en aangrijpende vlogs nog eens terug. Documentairemaker Geertjan Lassche zag eind september nog geen noodzaak om een vervolg op de serie te maken, die in maart op de buis te zien was. Frontberichten - De Special is op 20 december om 20.20 uur te zien op NPO 2.