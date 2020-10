Frustratie in de theaterwereld over nieuwe maatregelen

De frustratie in de theaterwereld over de nieuwe coronamaatregelen is groot. De theaterproducenten voelen zich meteen bedreigd in hun voortbestaan nu in alle zalen nog maximaal dertig toeschouwers mogen zitten. ,,We vragen, eisen eigenlijk steun van de regering’’, zegt voorzitter Boris van der Ham van de VVTP, de belangenclub van verenigde vrije theaterproducenten. ,,Niet als verdienmodel, maar om te overleven.’’

Zowel bij de vrije producenten, die geen subsidie krijgen en 75 procent van het aanbod verzorgen, als bij de theaters komt de klap hard aan. ,,Het opvoeren van een stuk was al niet haalbaar met 1,5 meter, maar met 30 bezoekers in een zaal kunnen we niks’’, zegt Siebe Weide, waarnemend directeur van de VSCD, de brancheorganisatie van theaters en schouwburgen. ,,Er is een grote kans dat theaters dichtgaan.”

Weide is kritisch over de werkwijze van het kabinet. ,,We hebben al meerdere keren geroepen: ga met ons in gesprek. Dat is wederom niet gedaan. We zullen echt in allerijl met elkaar moeten gaan praten, want we weten niet waar we aan toe zijn.”

Quote Ik houd van deze branche en ik hoop dat het goedkomt. Laten we elkaar helpen Albert Verlinde, Algemeen directeur Stage Entertainment

De theaters hadden veiligheidsmaatregelen getroffen om met een derde van het maximaal aantal toeschouwers in een zaal coronaproof voorstellingen te kunnen geven. ,,Mensen die het theater de afgelopen tijd hebben bezocht, hebben kunnen zien hoe militair het er daar aan toeging’’, aldus Van der Ham. ,,Het was daar zo goed geregeld. Als dat overal zo was geweest, hadden we er nu heel anders voorgestaan.’’

De vanavond aangekondigde maatregelen zijn ook voor Albert Verlinde een bittere pil. De theaterproducent, die op 1 november met zijn musical TINA zou herstarten, begrijpt echter wel dat de nieuwe regels noodzakelijk zijn. ,,Het is natuurlijk niet onverwacht, maar wel ontzettend balen. We gaan nu kijken wat de nieuwe maatregelen voor ons betekenen en in de loop van de week kunnen we onze medewerkers en bezoekers met een mail verder inlichten.”

Volledig scherm TINA de musical zou in november weer worden opgevoerd. Het is nu afwachten wanneer dat daadwerkelijk kan gebeuren © ANP

De directeur van Stage Entertainment Nederland hoopt in elk geval de repetities af te kunnen ronden, zodat er - mocht er weer enige hoop gloren over vier weken - een coronaproof voorstelling kan worden neergezet. ,,Mensen moeten zich realiseren dat er op een avond TINA zo’n 550 à 650 mensen rondlopen. Dat is nu gewoon niet veilig.”

Begrip

Is er bij de theaterproducenten begrip voor het standpunt van de regering dat er geen uitzonderingen worden gemaakt voor sectoren? ,,We begrijpen allemaal dat de maatregelen nodig zijn’’, zegt Van der Ham. ,,Maar als je alles zo goed hebt geregeld dat er geen enkel coronageval valt terug te voeren op de theaters, dan is dit wel een grote frustratie. Dan is het lastig begrip op te brengen.’’

De theaterwereld hoopt op voldoende financiële steun. ,,Anders lopen we het risico dat zelfs de grootste producenten straks omvallen’’, zegt Van der Ham. ,,Toen de coronacrisis voor het eerst begon, hadden we nog buffertjes. Die zijn nu echt weg.’’ Siebe Weide van de theaters vreest dat wat de overheid kan bieden, onvoldoende is om de branche voor veel faillissementen te behoeden. ,,De angst leeft dat niet alleen het theaterleven stilvalt, maar dat ook theaters zullen omvallen.”

Volledig scherm Albert Verlinde © ANP

Claudia de Breij

Albert Verlinde waardeert het dat veel collega’s alternatieven hebben verzonnen om sommige voorstellingen toch voort te kunnen zetten. In het bijzonder Claudia de Breij, die afgelopen week met haar voorstellling Ik ben hier in Carré begon. ,,Zij is toch gaan spelen. Ik heb haar gisteren al een berichtje gestuurd met heel veel sterkte.”

Ook is Verlinde dankbaar voor de waardering van premier Rutte vanavond. ,,Ik ben blij dat Rutte onze branche zo duidelijk benoemde, dat was bij de eerste lockdown wel anders.” Hij besluit: ,,Ik houd van deze branche en ik hoop dat het goedkomt. Laten we elkaar helpen.”

Concertzalen De grote concertzalen van Nederland snappen dat er maatregelen moeten worden genomen om het coronavirus in te dammen. Maar de dertig man publiek die de komende maand is toegestaan, slaat nergens op. ,,In de praktijk betekent dit dat we weer een maand dicht kunnen”, stelt directeur Danny Damman van de Ziggo Dome en AFAS Live in een reactie. Hij noemt het ‘heel, heel zuur’ dat de evenementenbranche de afgelopen maanden keihard heeft gewerkt voor een veilige omgeving voor het publiek en nu toch een rekening gepresenteerd krijgt. ,,Het was na de afgelopen zeven maanden voor de meeste zalen al 5 over 12, niet meer 5 voor 12. De financiële reserves zijn er niet meer. Zonder steun, nationaal en lokaal, gaan alle zalen knock-out.” Damman hoopt dat de regering snel duidelijk maakt wat de steunmaatregelen behelzen waar premier Mark Rutte vandaag over sprak.

