FunX schrapt ramadanshow na doodsbedreigingen

El Ouakili, die dagelijks op NPO Radio 1 het praatprogramma Gaan! presenteert, maakt in de weekenden programma’s voor FunX. Tijdens de ramadan presenteerde hij op deze zender ook Ramadan Late Night. Die show viel niet bij iedereen in goede aarde. Sommige luisteraars waren van mening dat muziek en ramadan niet samen gaan en daarom zou het programma de naam moeten veranderen. Maar de kritiek ging nog veel verder: zo werden diverse presentatoren en mensen in hun omgeving met de dood bedreigd. De berichten kwamen vooral via sociale media als twitter binnen en waren afkomstig van ‘fanatieke extremisten’, vertelde El Ouaklili in zijn radioshow.



‘Aangezien hun veiligheid vooropstaat hebben we extra beveiliging in moeten huren. Een voor ons onacceptabel gevolg van een initiatief dat bedoeld was om mensen samen te brengen’, schrijft de zender in een verklaring. ‘Er zijn gelukkig ook mensen geweest die wel op een respectvolle manier hebben aangegeven waarom zij de naam Ramadan Late Night ongepast vinden. Die feedback nemen wij serieus.’



Door alle kritiek zag FunX geen andere optie te zien dan de radioshow te schrappen. ‘Ons doel is nu meer dan ooit om mensen in deze tijd samen te brengen met inspirerende verhalen, tips, recepten etc. Dit zullen we vanaf vandaag doen door dit onderwerp een plaats te geven door onze hele programmering en op al onze kanalen, waarmee we de impact van onze boodschap juist denken te vergroten.’