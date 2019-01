Gaat Davina Michelle morgen hitgeschiedenis schrijven?

HET MEDIASPEKTAKEL

Na haar optreden in Beste Zangers dit jaar, waarin ze Duurt te lang van Glen Faria coverde, ging het hard. Met de nummer 1-positie kwamen ook de mediaoptredens. Wekenlang ging ze van station naar studio. Van radio naar televisie. Van De Wereld Draait Door naar Pauw naar RTL Late Night. ,,Daar stond ik dan liever te zingen dan aan tafel te praten over mezelf. Bij radiostations als 538 kon ik dan wel lekker slap ouwehoeren, maar bij Jeroen Pauw en Twan Huys had ik toch zoiets als: ‘Allemaal slimme mannen, klink ik hier wel goed?’ Dan was het toch ingetogen. Laat mij dan maar zingen. Wat ik leuk vond: bij 3FM hadden ze spontaan een filelied bedacht op Duurt te lang met zinnetjes als ‘op de A4 drie kilometer, maar het wordt snel beter’. Dat was lachen.”