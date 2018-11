Gaat nieuwe ‘antisemitische’ serie Mocro Park te ver?

Ekiz ontving gisteren onder meer filmmaker Eddy Terstall en CIDI-medewerker Paul van der Bas om de ophef rondom de nieuwe serie te bespreken. In Mocro Park , een parodie op South Park , staat een oer-Hollandse stad centraal, die volledig is overgenomen door Marokkanen. De twee afleveringen die tot nu toe online staan, worden gemengd ontvangen door kijkers. ‘Nieuwe animatieserie staat vol met antisemitische grappen, ik kon het gewoon niet geloven’, twitterde de in Israël wonende Joodse Nederlander Joop Soesan. Al snel riepen meerdere Twitteraars diverse Tweede Kamerleden van de ChristenUnie en SGP op om zich te buigen over de kwestie. Volgens Terstall is de serie slechts een knipoog naar South Park . ,,Ik vond sommige dingen heel grappig", vertelde hij aan Ekiz. Ook Paul van der Bas kan stukjes uit Mocro Park waarderen, maar heeft daar wel een kanttekening bij. ,,Waar ik me minder prettig bij voel, is dat we gebeld werden door een vader die het huilen nader stond dan het lachen. Zijn zoontje werd gepest op school met afbeeldingen en fragmenten uit de serie, puur om hem te kwetsen.”

Gevoelig

Naast de grappen over Marokkanen, Nederlanders, Antilianen en andere bevolkingsgroepen, wordt de Holocaust ook besproken in de serie. En dat is nu net waar het volgens de tafelgasten mis gaat. Paul van der Bas: ,,Ik vind sommige grappen heel creatief en origineel, maar de mopjes over Joden vind ik vrij afgezaagd en plat", oordeelde hij.



Voor presentatrice Ekiz gaan de grappen over de Holocaust te ver. ,,Dan draait mijn maag om. Marokkanen of homo’s op de hak nemen, is toch écht niet te vergelijken. Vooral omdat er al groeiend antisemitisme is.”



Ook de makers van de serie hebben gereageerd op de kritiek. Zij zijn van mening dat de grappen gemaakt mogen worden, ondanks dat mensen het smakeloos vinden. ,,Daar ben ik het mee eens’, reageerde filmmaker Terstall. ,,Bij satire horen ook de uitvergrotingen. Dat is ook bij South Park zo.”



Of de serie invloed kan hebben op de publieke opinie? ,,Er worden wel bepaalde stereotypes constant herhaald", vond Paul van der Bas. ,,Je mag ver gaan met satire, maar tegelijkertijd is er wel een maatschappelijke realiteit, waar antisemitisme wel degelijk een probleem is.”