Gabber Kim hakt erop los, Roxeanne in sneltreinvaart de glijbaan af

Video Warm onthaal voor konings­paar in snikheet India

19:57 Koning Willem-Alexander heeft het nieuwe regeringstoestel vandaag zelf naar India gevlogen voor zijn vijfdaagse staatsbezoek, dat morgen begint. De vorst zette de Boeing 737 vanavond zelf aan de grond op het militaire gedeelte van het vliegveld van New Delhi. Na het taxiën was duidelijk zichtbaar dat de koning de cockpit verliet en zich in de cabine bij koningin Máxima voegde. Onderaan de vliegtuigtrap kreeg het paar bloemen op de rode loper en was er een korte Indiase trommel- en dansceremonie.