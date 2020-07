Gaby Blaaser wist in het vliegtuig naar huis al: ‘Joey was een soort vakantieliefde’

The Bachelorette -hoofdrolspeelster Gaby Blaaser wist al vrij snel dat een relatie met Joey er niet in zat. Al in het vliegtuig terug naar huis kwam de ‘realitycheck’, zegt de 34-jarige influencer in de podcast Effe Relativeren van Kaj Gorgels.

Na thuiskomst hebben Gaby en Joey nog wel lange tijd contact gehouden. Vanwege de coronacrisis ging dat via de digitale weg. Toen merkte ze ook wel dat ze niet verliefd op hem was. ,,Natuurlijk, anders ga je er wel heen. Uiteindelijk heb ik dat wel gedaan. Ik wilde het toch nog even aanvoelen, want ik vond hem zo leuk daar.’’

Die ontmoeting zorgde niet voor een nieuwe vonk. Joey zat volgens Gaby alleen maar op z'n telefoon en vertelde haar doodleuk met welke andere vrouwen hij allemaal contact had. Joey voelde uiteindelijk meer als een vakantieliefde, stelt Gaby. ,,Hij was alles wat ik wilde... in Zuid-Afrika.’’ De Limburgse Joey gaf gisteren in RTL Boulevard al te kennen dat de relatie geen kans van slagen had. ,,Ik hoef haar niet meer te spreken. Het is voor mij helemaal over en uit’’, stelde hij duidelijk.

Moment

Met terugwerkende kracht heeft Gaby andere jongens te vroeg naar huis gestuurd, denkt ze. ,,Ja natuurlijk, maar het is allemaal een momentopname. (...) Voor mij is het nu klaar. Het is heel jammer dat het zo is gelopen. Ik had natuurlijk anders gehoopt.’’

Quote Het is heel jammer dat het zo is gelopen. Ik had natuurlijk anders gehoopt Gaby Blaaser

Vorige week stelde Gaby nog dat haar Bachelorette-avontuur hoe dan ook geslaagd was. ,,Het is echt een succesverhaal’’, zei ze tegen BuzzE. ,,Ik geloof weer voor de volle 100 procent in ware liefde.’’ Of de blondine nog contact heeft met publiekslieveling Jordy, die vlak voor de finale afviel, is onduidelijk.

Volledig scherm Gaby koos voor Joey. © Videoland