Gaby draagt zelfs nú geen broek en Jan geniet van gezin na loodzware maanden

filmrecensie Twee sterren voor Net­flix-film Malcolm & Marie: vooral een hoop hol gekibbel

4 februari Ze acteren praktisch hun ingewanden eruit: John David Washington (zoon van Denzel, bekend van Tenet) en Zendaya (Spider-Man: Far From Home) als de twee kibbelende titelpersonages in dit Netflix-drama (vanaf vrijdag te zien). Des te treuriger dat het script ze dan zo in de steek laat.