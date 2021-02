Gaby pronkt met haar billen en Ferry houdt de moed erin

Update Gordon schakelt advocaat in na beschuldi­ging van Joling over cokege­bruik

7:54 Gordon is helemaal klaar met Gerard Joling. Laatstgenoemde stelde dit weekend dat hem ter ore was gekomen dat Gordon weer ‘zwaar aan de coke en drank zit’. Die beschuldiging gaat Gordon te ver. Op sociale media laat hij vandaag weten een advocaat in de arm te nemen om ‘de smadelijke lasterlijke uitlatingen aan mijn persoon nu voor eens en voor altijd te stoppen’.