Gaby zoekt diepgang in doorschijn-bh en Klaasje zegt K3-keurslijf gedag

Prins Harry noemt The Crown ‘overduide­lij­ke fictie’

15:55 Prins Harry heeft geen moeite met de populaire Netflix-serie The Crown. Hoewel er ook kritiek is op het feit dat de serie rond het Britse koninklijk huis niet de volledige waarheid laat zien, vindt de hertog van Sussex dat het duidelijk is dat het grotendeels fictief is. ,,Ze doen niet alsof ze het nieuws brengen”, zei de prins in een interview met goede vriend en talkshowhost James Corden.