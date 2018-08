Gaga krijgt twee verschillende shows in Vegas

Mattie en Marieke zijn níet gezellig samen op vakantie naar Australië

13:06 Een nieuwe ochtendshow, die zet je niet zo één-twee-drie in elkaar. Dus gaan radio-dj's Mattie Valk en Marieke Elsinga, vanaf 3 september te horen in de ochtend op Qmusic, op onderzoek uit in Australië. ,,Veel mensen vragen me of ik met Mattie op vakantie ben, haha!!''