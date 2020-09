Gebarentolk Irma Sluis over kuchen: ‘Ik ben niet ziek’

Gebarentolk Irma Sluis, die gisteren voor commotie zorgde op Twitter toen ze tijdens de persconferentie tot twee keer toe in haar hand kuchte, is niet ziek. Ze is onlangs nog negatief getest op corona. Dat zegt ze tegen RTL Boulevard. ,,Ik had een steekje in de keel en werd er behoorlijk zenuwachtig van.”