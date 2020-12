Geduld Anouk in The Voice op de proef gesteld: ‘Ik heb een glas wijn nodig’

De blind audition van de 40-jarige Kaan Kurmus in The Voice of Holland vanavond mondde uit in een bijzonder geanimeerd gesprek met de coaches Waylon, Ali B en Jan Smit. De heren namen uitgebreid de tijd voor het uitwisselen van wederwaardigheden. Dit tot ongenoegen van collega Anouk, die als enige niet gedraaid had en op typerende wijze kenbaar maakte dat ze het allemaal veel te lang vond duren.

Al bij de eerste klanken van het nummer Simarik van de Turkse popzanger Tarkan krijgt de in Istanbul geboren Kaan bij coaches Waylon, Ali B en Jan Smit de voetjes van de vloer. Het duurt dan ook niet lang of de drie heren draaien hun stoelen. Een mooie opsteker voor Kaan, die jarenlang in de Turkse muziekbusiness actief was als producer en nu zijn kansen beproeft als zanger. Kaan hoopt voet aan de grond te krijgen in de Nederlandse muziekwereld. Of zoals hij het bij aanvang van zijn optreden zelf zegt: ,,Ik wil naar The Battles.”

Vis

Dat heeft hij met drie gedraaide stoelen alvast voor elkaar gekregen. Wat rest is het ‘gevecht’ tussen de coaches over wie de zanger aan zijn team mag toevoegen. Jan is bereid ver te gaan en belooft Kaan zelfs een rondleiding door Volendam. ,,Ben je er wel eens geweest?” vraagt hij. Kaan, sinds vier jaar in Nederland en de taal nog niet geheel machtig, antwoordt in het Engels dat hij al in veel plaatsen is geweest en dat het vissersdorp Volendam daar best tussen kan hebben gezeten. ,,Maar ik heb een geheugen als een vis”, verontschuldigt hij zich met de gevleugelde Britse uitdrukking.

Quote Gaat iemand nog iets zeggen over zijn stem? Ik wil naar huis Anouk

De woordspeling leidt tot hilariteit onder de coaches, niet in de laatste plaats bij Jan zelf. ,,Oh, je bent visser?” vraagt Kaan daarop. Dat niet, maar Jan legt uit dat hij uit een vissersfamilie komt. Kaan haakt daarop in door over zijn familie te vertellen, die zich bezighoudt met wijnproductie.

Dan wordt het Anouk, die zich al minutenlang zit te verbijten, toch wat al te gortig. ,,Een heel rare conversatie dit”, mengt de rockdiva zich in het gesprek. ,,Gaat iemand nog iets zeggen over zijn stem? Ik wil gewoon naar huis, echt ik begrijp dit niet.”

Compliment

Wellicht met de sneer van Anouk naar Jan Smit vorige week nog in het achterhoofd, grijpt Waylon de gelegenheid aan de zangeres een compliment te maken, en de sfeer erin te houden. ,,Even kort en ik meen het oprecht: ik vind het klasse hoe je dit doet, zo ergens in een hokje zitten ver weg na het klotejaar dat je hebt gehad”, aldus Waylon. De zangeres zat tijdens de eerste coronagolf anderhalve maand vast in Marokko en momenteel leeft ze tijdelijk afgezonderd van haar gezin, bang om als astmapatiënt het coronavirus op te lopen. De reden ook waarom zij deze editie te zien is op een scherm, in plaats van in de rode stoel aan de rand van het podium.

Voor Anouk zijn de woorden van Waylon echter de druppel. ,,Nu wordt het gesprek nóg raarder dan het al was. My gosh, ik heb echt een fucking glas wijn nodig”, verzucht ze. ,,Zijn familie zit in de wijn!” probeert Jan nog, wijzend naar Kaan, maar de humor gaat aan zijn collega voorbij.

Zijn kans om met Kaan verder te werken overigens ook, Jan vist achter het net. Kaan kiest uiteindelijk voor Waylon als coach. Ali B, opgesteld bij het scherm van Anouk, bereidt de kijker tot slot als een volleerd weerman voor op wat er eventueel nog meer aan ‘buien’ over kan waaien: ,,We kunnen wat donderwolken verwachten. En wat bliksem. En wat tornado’s. En orkanen…” Anouk laat het met haar hoofd in haar handen over zich heen komen en lijkt het beter te vinden er maar niet op te reageren.

