Geen bloed, zweet en tranen voor Lil’ Kleine bij zijn kortste schnabbel ooit

Dubbelinterview Hanna Bervoets & Roxane van Iperen: ‘Onszelf blootgeven, dat is ons werk niet’

27 februari Op de Boekenweek moeten we nog een paar maanden wachten, die is verplaatst naar de zomer. Pas dan kunnen we het boekenweekgeschenk en -essay lezen. Omdat vanaf volgende week wel ‘Het voorwoord van de Boekenweek’ wordt gevierd, spreken we alvast met de auteurs ervan.