Geen duidelijkheid over nieuw Correspondents' Dinner met Rutte

Belofte

Het Correspondents' Dinner is een Amerikaanse traditie, die in 1920 begon. Twan Huys haalde het fenomeen naar Nederland. In 2011 beloofde Rutte hem in het programma College Tour dat hij zich er ook aan zou wagen. Pas vijf jaar en een gevallen kabinet later was het zover. Ruttes grappen zorgden niet alleen voor lof op sociale media, maar ook voor een groter aantal VVD-zetels in de peilingen.



President Donald Trump maakte vandaag bekend dat hij net als vorig jaar niet meedoet aan de Amerikaanse versie van het evenement. In 2017 bleef de miljardair als eerste president in 36 jaar tijd weg van het mediafeestje in Washington. Zijn woordvoerster Sarah Sanders zal de regering op 28 april vertegenwoordigen aan de eretafel.