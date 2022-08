Geen enkel festival kan je zo weghalen uit het normale leven: ‘Lowlands kan dit als de allerbeste’

Zenuwen bij Martine van Os onterecht: elfde seizoen We zijn er Bijna goed voor miljoen kijkers

Het nieuwe seizoen van We zijn er Bijna! is gisteravond op NPO 1 van start gegaan met 1.023.000 kijkers. Het programma van Omroep MAX is daarmee goed voor een vierde plaats in de top 25 van best bekeken programma’s, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO).

17 augustus