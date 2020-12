Geen kerstavond zonder Kevin: Dit is waarom we nooit uitgekeken raken op Home Alone

1. De belevingswereld van kinderen

Een belangrijke reden waarom dit in 1990 zo'n 'onverwachte' bioscoophit werd (naast Pretty Woman en Ghost) en vervolgens bijna jaarlijks hoge kijkcijfers scoorde op televisie? Hét geheime wapen van Home Alone: John Hughes. De filmmaker bewees al met onder meer The Breakfast Club (1985) en Ferris Bueller's Day Off (1986) als geen ander de belevingswereld van kinderen en tieners te kunnen vangen. In Home Alone (waarvoor hij het scenario schreef) doet hoofdpersoon Kevin wat ieder knaapje in zo'n situatie zou doen. Jezelf scheren (al is er nog geen donshaartje te bekennen), sleeën van de trap en stiekem die ene gewelddadige film opzetten die je nooit mocht zien. En dit alles zonder represailles of de hinderlijke aanwezigheid van broertjes en zusjes. Maar scenarist Hughes heeft hier evengoed oog voor eenzaamheid, schuldgevoel en het overwinnen van angsten.