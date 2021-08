Geen liefdesgeluk na B&B Vol Liefde: ook relatie Vincent en Monique strandt

Het RTL4-programma B&B Vol Liefde is als het om de liefde gaat, uitgelopen op een flop. Was gisteren te zien hoe b&b-eigenaar Vincent voor Monique koos, helaas is het stel niet meer samen. Ook Caroline, die in Oostenrijk een lodge runt, vond het liefdesgeluk niet.

In B&B Vol Liefde gingen zes Nederlandse ondernemers, die verspreid over Europa wonen, op zoek naar hun grote liefde. Gemiddeld zaten per dag 800.000 kijkers aan de buis gekluisterd om te zien hoe Debbie in het schilderachtige Salerno (Italië) al snel concludeerde dat haar man er niet bij zat. ‘Helaas deed niemand haar hart sneller kloppen. Ze blijft in de magie van de liefde geloven, maar in plaats van het te zoeken, wacht ze tot de magie haar werk doet’, wil RTL daar vandaag over kwijt.

Op haar landgoed in Roosendaal koos Roxanne voor Mitch. Ze had met hem direct een klik, maar tijdens een date bloeide de liefde niet op. Zij en deelnemer Theun hebben hun ‘driehoeksverhouding voortgezet’ en zijn nog vrienden. In Zuid-Frankrijk heeft Bert de intensieve opnameweken ‘vriendschappelijk afgesloten met de dames’. ‘Hij is nog steeds druk bezig in de b&b samen met zijn trouwe viervoeter Nzury’, aldus RTL. In de Algarve ontmoette Jacob ook niet de ware. Gelukkig voelt hij wel liefde voor zijn met palmbomen bezaaide stukje grond en maakt hem dat gelukkig.

Meer hoop was er in het Oostenrijkse Bad Kleinkirchheim, waar de Amsterdamse Caroline voor voetbaltrainer Eric koos. Ze had wel haar twijfels, want Eric ziet veel situaties met humor in. Na wat bel- en appcontact is Eric naar Oostenrijk afgereisd voor een lunchafspraak. De vonk sloeg niet over. Caroline blijft geloven in de ware liefde.

In het Noord-Italiaanse Valduggia vielen Vincent en Monique als een blok voor elkaar. Presentator Art Rooijakkers had goede hoop, maar de relatie is toch gestrand. Na terugkomst in Nederland is Monique nog een keer teruggegaan, waarna zij en Vincent er na een paar dagen achter kwamen dat de liefde geen stand hield. Aan deze site liet Vincent eerder deze week weten dat hij druk is met de boekingen. Sinds zijn deelname aan het datingprogramma weten veel Nederlanders Casa Valduggia te vinden. De verbouwing van zijn b&b is bijna af.

