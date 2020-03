Geen publiek, toch een topshow

Het is rond zevenen als Johan Derksen in de gangen van Studio 4 het gezelschap begroet op een bijna ouderwetse wijze: met uitgestoken hand. Dat is, gezien zijn leeftijd (71), op z’n minst opvallend in deze coronatijden. ,,Ja, ik begrijp dat ik in een risicogroep zit, maar het is zo’n automatisme om iemand de hand te schudden’’, verontschuldigt de analyticus zich. ,,Maar ik hou er heus rekening mee, hoor.’’



Pas over anderhalf uur gaat Veronica Inside beginnen, maar Derksen is traditioneel vroeg op het mediapark in Hilversum. De Snor, in bruin kostuum, blauwwit gestreept overhemd en geelrode stropdas weer onberispelijk gekleed, heeft een hekel aan haasten en te laat komen. Kan hij bovendien rustig de speech van premier Rutte (‘Deze kleinzoon van Churchill acteert een staatshoofd, maar let op: hij zal aan populariteit winnen’) bekijken. Op de andere hoek van de bank zit Alexandra Plug, beter bekend de zangeres AJ Plug, die net hersteld van slokdarmkanker en hem weer chauffeurt. Over muzikanten gesproken: de muziektour van Derksen ligt ook stil. ,,Vervelend voor die muzikanten die nu geen inkomsten hebben. Ik maak me ook zorgen over ons muziekfestival in Grolloo in juni. Alle 36.000 kaarten zijn al verkocht.’’



Wilfred Genee zit thuis nog aan de dis, René van der Gijp en sidekick Hans Kraay jr. zijn onderweg. Een half uur eerder heeft Jan Hillenius, de eindredacteur van het programma, de vergadering geopend voor het team van redacteuren, regie, productleiders. Er wordt nog niet overwogen om het programma te stoppen. Wel wordt het programma ingekort, tot een uurtje. ,,Er is voorlopig nog genoeg te bespreken’’, stelt Hillenius. ,,De enorme puzzel rond de voetbalkalender, die met de dag ingewikkelder wordt en alle gevolgen daarvan. Zowel sportief en financieel. Het coronavirus raakt de voetballerij op allerlei manieren. Wij nemen dat zeer zeker serieus, maar bieden tussen alle serieuze talkshows ook verstrooiing en de lach.’’

In sneltreinvaart wordt de komende uitzending besproken. Natuurlijk, het voetbal. Het EK, de eredivisie, de Champions League. Hoe gaat dat allemaal verlopen? Maar er wordt meer geboden. De foto van opa Hans Kraay jr. met zijn kleinzoon staat klaar. Net als diverse fragmenten. Van een medium dat de toekomst van het programma én het huwelijk van Van der Gijp gaat voorspellen. Van Nathan Rutjes die bij de finale van Wie is de Mol? –corona of niet- Leonie ter Braak en Tina de Bruin innig knuffelt. Van André Hazes die het coronavirus bagatelliseert en van BN’ers die adviezen geven. ,,We lijken Shownieuws wel.’’



Oh ja, en er is weer een actie. Na de badjassen kunnen kijkers nu voor de T-shirts gaan. Productieleider Nancy de Kort opent een doos waar ze shirts met opschriften uitvist. Het zijn de vaste kreten van de heren, zoals ‘Topshow’, ‘Die kan er helemaal niks van’, ‘Laat gaan joh’. Ze worden keurig op de desk gelegd zodat ze straks in beeld verschijnen.



Normaal gesproken draaien rond deze tijd de eerste bezoekers hun auto de parkeerplaats op. Ditmaal blijft die leeg, net als de tribunes achter de heren in de studio. Vanavond is alles net even anders. De gastvrouwen ontbreken, barvrouw Escha Tanihatu is er niet, de beveiligers zijn met minder man en Theo is er óók niet. Theo? Jawel, Theo de Brandweerman. Hij mag pas komen opdraven als er tenminste 50 man in de studio zit, wordt verteld. ,,Blijkbaar hebben we dan vanavond geen brand’’, grijnst René van der Gijp als hij even later binnenkomt samen met zijn verloofde Minouche. Hun groet is hartelijk, zonder uitgestoken hand. Wilfred Genee zwaait, terwijl Hans Kraay jr. zich beperkt tot elleboogjes, in iets mildere vorm dan hij als voetballer gewend was.

Volledig scherm Rene van der Gijp komt aan met zijn verloofde Minouche. Daarachter Hans Kraay jr. © Pim Ras Fotografie

Marco Louwerens, Directeur Televisie van Talpa is dan alweer weg. ‘Directeurtje’, zoals de drie heren hem al jaren noemen, is even langs gewipt. Hij heeft ’s middags John de Mol nog aan de lijn gehad over wel of niet het doorgaan met Veronica Inside. Louwerens: ,,Ik zei tegen John: Laten we maandag en vrijdag even afwachten en dan kijken. Hij: Waarom afwachten?’’



De Mol wil dus gewoon door met zijn drie kijkcijferkanonnen op Veronica. ,,Ik snap dat wel’’, zegt Derksen. ,,In deze tijden hebben mensen ook behoefte aan leuke televisie. En ach, dan zit er geen publiek. Toen ik nog voetbalde zat er ook amper iemand op de tribune. Wist je dat we 22 jaar geleden met Sport aan Tafel zonder zijn begonnen? Gewoon in een studio.’’



Maar toch, Kraay jr. had bij Dit Was Het Nieuws en Zondag met Lubach wel de lach gemist. ,,Was toch gek om een grap te horen en daarna de stilte’’, vindt hij. ,,Hebben we eigenlijk een lachmachine?’’ vraagt ‘Gijp’.



Die is er, net als virtueel publiek op de kolossale schermen achter de tafel. Wat niet nep is: de band. Als de heren even voor half negen aan tafel zitten, zorgen The Clarks voor livemuziek. Maar waar als gebruikelijk luid applaus klinkt na hun openingsnummer, klapt nu welgeteld één cameraman. Het is in de studio een bijzonder beeld: de tafel in het midden, het viertal babbelend en alleen de cameramensen om hen heen.

Volledig scherm Wilfred Genee wordt geschminkt © Pim Ras Fotografie

Toch kan er na afloop worden gesproken over een Topshow. Alle onderwerpen komen voorbij. Weliswaar niet volgens het draaiboek, maar dat is niets nieuws. ,,Daar houden we ons eigenlijk nooit aan’’, stelt Genee. Derksen haalt na afloop het medium nog even aan. ,,Als deze mensen de ruimte krijgen op televisie kunnen wij tot ons dood doorgaan.’’



De vaart en variatie hebben erin gezeten, net als de lach, al komt die ditmaal ‘slechts’ van de bandleden in de hoek van de studio. ,,Het is voor het eerst dat ik mijn eigen lach hoor’’, gniffelt Ron Knoester, zanger/gitarist van The Clarks. ,,Ik vond zonder toch wennen, hoor’’, vindt Kraay jr. ,,Dan maakt René een grap, lachen wij en normaal gesproken komt het publiek er dan meteen overheen. Nu dus niet.’’



Genee heeft zijn telefoon nog niet aangezet of de jubelende apps stromen binnen. Met de complimenten van Matthijs van Nieuwkerk en Özcan Akyol die samen hebben gekeken. ,,Kijk, ze sturen zelfs een fotootje’’, glimt Genee. ,,We zijn zelfs uitgelopen, moet niet gekker worden.’’



Het napraatje in de kleedkamer is kort. ,,Lekker zo doorgaan toch? Was toch een leuk uurtje?’’ vindt Gijp en groet zijn collega’s: ,,Nou, in principe tot vrijdag dan.’’



Veronica Inside, vanavond, 20.30 uur, Veronica