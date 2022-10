Geert raadt Het Geluid en wint ruim een halve ton: ‘Ik sta helemaal te trillen’

Met videoDe 35-jarige Geert mag zich vandaag ruim 51.000 euro rijker rekenen: hij wist vanochtend in de ochtendshow van Qmusic-dj Mattie Valk Het Geluid te raden. Het antwoord? Een blusdeken uit de houder trekken. ,,Nee dat meen je niet! Ik sta helemaal te trillen”, reageerde hij vol ongeloof toen bleek dat hij het bij het rechte eind had.

Het heeft meer dan 10 weken en 491 foute antwoorden geduurd voordat het winnende geluid vandaag werd geraden. Maar Geert uit Ten Boer trok de stoute schoenen aan en vertelde aan Mattie Valk dat hij wel dacht te weten wat het juiste antwoord was. ,,Dat hebben er al zoveel gezegd, Geert”, bouwde Valk de spanning op. Maar toen bleek dat Geert het inderdaad juist had - een blusdeken uit de houder trekken - gilde ook de radio-dj het uit. ,,We zijn hier met stomheid geslagen!”

De 35-jarige Geert kon het zelf ook nauwelijks bevatten. ,,Nee dat meen je niet! Ik sta helemaal te trillen. En mijn collega’s en baas luisteren als het goed is ook allemaal mee!”, riep hij het uit. Ook Valk kon de juiste woorden niet vinden. ,,Ik ben sprakeloos. Ik weet ook niet wat ik moet zeggen, Geert.”

Het bedrag dat Geert heeft gewonnen is overigens niet mis: hij mag zich maar liefst 51.600 rijker rekenen. Wat hij daarmee gaat doen? ,,Nou, wij zijn op zoek naar een woning, mijn vriendin en ik. Ik denk dat het daar naartoe gaat. Maar eerlijk gezegd weet ik het niet, want ik had het niet verwacht.”

Dit is het tweede Geluid van 2022. Eerder wist de 33-jarige Bertus uit Epe te raden dat het eerste geluid van dit jaar ‘het afstellen van een autostuur’ betrof. Hij kreeg daarvoor €18.400 op zijn bankrekening bijgeschreven van de radiozender en besloot dit uit te geven aan een verbouwing en een vakantie.

Volledig scherm Mattie Valk © Qmusic

