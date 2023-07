Geflopte, maar verrukkelijke familiefilm Pete's Dragon verdient een tweede kans

De film betreft een remake van mogelijk Disney’s meest obscure titel. In 1977 liet iedereen Pete’s Dragon , een mislukte mengeling van animatie en live-action (met echte acteurs) met weinig memorabele liedjes, links liggen. Helaas gebeurde dat om onbegrijpelijke redenen ook met deze nieuwe versie (familiefilms scoren ondermaats in de bioscoop, is dat het probleem?). Het is namelijk in alle opzichten een verbetering ten opzichte van het origineel.

Regisseur en scenarist David Lowery maakt nooit de klassieke fout om de kijker plat te walsen met spektakel. Ook kinderen kunnen een kalm opgebouwd verhaal best waarderen. Elliott is een knappe digitale creatie. Hij is ook bijna aaibaar, want de groene haren van zijn vacht zijn letterlijk te tellen, zo gedetailleerd is de techniek. Toch zijn de karakters nu eens niet ondergeschikt aan de special effects. Het is uiteindelijk Petes terugkeer naar de ‘gewone’ maatschappij waar het om draait. En voor het wat oudere publiek: de volwassenen in Petes omgeving worden er subtiel aan herinnerd hoe gezond het is een dosis kinderlijke verwondering te behouden.