Gehavende Freek zegt stekel uit hand vaarwel en Xelly zit in tijdnood

Freek Vonk gestoken door tijgermeer­val: ‘Heb moeten slapen met een stekel in mijn hand’

Het is niet de eerste keer en het zal vast ook niet de laatste keer zijn. Freek Vonk is gisteren tijdens opnames voor een nieuw seizoen van Freeks Wilde Wereld gewond geraakt door een dier. Een tijgermeerval stak met een van de stekels in de borstvinnen Vonk in zijn hand.

15 februari