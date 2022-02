Gelekte foto brengt Andrew in verlegenheid: prins met Ghislaine Maxwell en Bill Clinton in Buckingham Palace

Lego maakt eigen poppetjes van de Spice Girls

Lego presenteert donderdag een nieuwe serie BrickHeadz, simpele poppetjes zonder al te veel details waarvan in een oogopslag duidelijk is wie of wat het moet voorstellen. De Spice Girls zijn door het Deense speelgoedbedrijf tot kleurrijke evenbeelden van steentjes gevormd.

