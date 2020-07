Genee, Derksen en Van der Gijp praten donderdag over toekomst Veronica Inside

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp komen donderdag voor het eerst met z’n drieën bij elkaar om te praten over de toekomst van Veronica Inside . Derksen sprak wel al met Talpa-directeur Marco Louwerens en Wilfred Genee, die afzonderlijk van elkaar bij hem thuis in Grolloo op bezoek zijn geweest.

Het is een maand geleden dat na de ‘racisme-uitzending’ van Veronica Inside op 22 juni de bom barstte tussen enerzijds Genee en aan de andere Derksen en Van der Gijp. Laatstgenoemden verweten Genee een te harde aanpak aan tafel bij hen. ‘Gijp’ nam zelfs de woord NSB’er in de mond over Genee. Ze ruzieden over de aanpak van en tafelindeling in die uitzending die volgens Genee vooraf bij iedereen bekend was.

Na de rel schrapte Talpa de laatste aflevering van het seizoen. Derksen en Van der Gijp legden vervolgens een bom onder het populaire programma door resoluut te stellen ‘niet meer in deze setting aan tafel te gaan’. De analytici hebben nog een contract voor twee jaar. Het bezoek van zowel Louwerens als Genee heeft De Snor nog niet op andere gedachten gebracht. ,,Er wordt allemaal onzin beweerd in de publiciteit. Er is niets veranderd. Ik heb verder geen ruzie met Wilfred, maar ik sta er nog hetzelfde in. Ik denk nog steeds dat het heel moeilijk wordt.”

Probleem

Derksen beseft wel dat stoppen niet zomaar kan. ,,John de Mol kan zich natuurlijk hard opstellen en zeggen: ‘wat kan mij het schelen dat jullie een hekel aan elkaar hebben. Ik heb een begroting gemaakt voor de komende twee jaar van reclame-inkomsten, je hebt je maar aan je contract houden’. Dan heb je een probleem. Maar we hebben nog helemaal niets vernomen van John de Mol. Die heeft zich nergens mee bemoeid. Morgen komt René terug van zijn huwelijksreis. Geen idee hoe hij er nu in staat. Dat zullen we donderdag horen.”

Talpa zit behoorlijk met de kwestie in de maag. Het voetbalpraatprogramma is het pareltje van Veronica met veel kijkers op de maandag- en vrijdagavond. Enkele weken voor de rel zaten de drie nog bij de hoge bazen van Talpa bij elkaar, omdat John de Mol iets anders bedacht voor het trio: een dagelijkse talkshow. Derksen zag dat, als enige, wel zitten. Mochten de drie niet verder gaan in de huidige samenstelling, dan resten nog andere scenario’s. Genee zou vervangen kunnen worden door bijvoorbeeld Hélène Hendriks. Aan de andere kant zou ook Derksen ook terug kunnen treden. In het contract van Wim Kieft die nu ook regelmatig te gast is, staat dat hij Derksen met onmiddellijke ingang kan vervangen.