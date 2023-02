Genesis bestbetaalde entertainers van afgelopen jaar: streken 214 miljoen euro op

Phil Collins, Tony Banks en Mike Rutherford deden het iets beter dan zanger Sting. Ook de voormalig frontman van The Police haalde veel geld binnen met de verkoop van zijn muziekrechten en komt uit op een inkomen van 210 miljoen dollar. De Amerikaanse acteur en filmmaker Tyler Perry voltooit de top drie, volgens Forbes verdiende hij 175 miljoen dollar in het afgelopen jaar.

Ook onder anderen Trey Park en Matt Stone, de bedenkers van South Park, staan in de lijst van best betaalde entertainers van Forbes. Dat geldt ook voor de makers van The Simpsons, James L. Brooks en Matt Groening. Verder is er in de top 10 plek voor The Rolling Stones, James Cameron, Brad Pitt en Bad Bunny.

De hoogst genoteerde vrouw in de lijst is Taylor Swift, die de negende plek heeft behaald. Hoewel zij veel verdiende met haar nieuwste album Midnights dat in oktober uitkwam, verdiende zij met name veel aan muziek die zij in voorgaande jaren heeft uitgebracht.

