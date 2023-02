Genomineerde Rihanna treedt op tijdens Oscars met titelsong Black Panther

recensie Fijne popliedjes, maar met Trustfall blijft P!nk wel aan de veilige kant

Het mag her en der muzikaal wat spannender worden, maar met Trustfall heeft P!nk andermaal een kwalitatief hoogwaardig popalbum achter haar naam. Het negende in de rij die in 2000 begon met Can't take me home. Er zit genoeg variatie in de dertien liedjes, die van aanstekelijke danceliedjes naar ingetogen ballades schieten.