George Clooney: ‘Amal heeft mijn leven compleet veranderd’

Volgens George Clooney is het zijn vrouw Amal geweest die zijn leven volledig op z'n kop heeft gezet. Clooney (59) zegt dat het aan haar te danken is dat hij nu een leven leidt dat hij nooit voor mogelijk hield. Dat vertelde de acteur in een interview met het progamma CBS Sunday Morning.

George en Amal zijn de trotse ouders van een 3-jarige tweeling, Ella en Alexander. ,,Vanaf het moment dat Amal en ik samen waren, voelde ik dat het niet langer meer om mij alleen ging. Haar geluk was meteen veel belangrijker voor mij dan wat dan ook. En toen kregen we die twee apenkoppen. Daarmee veranderde ècht alles," aldus George.

,,Het was absoluut niet zo dat we het meteen over trouwen en kinderen hadden toen we wat met elkaar kregen. Sterker nog, ik heb haar totaal onverwacht ten huwelijk gevraagd. En het duurde zo lang voordat ze 'ja' zei, dat ik bijna 20 minuten lang op een knie zat. Maar gelukkig zei ze toen met me te willen trouwen."

De Clooneys bezegelden hun geluk met de komst van hun tweeling. ,,We waren bij de dokter om een echo te laten maken en hij zei: 'gefeliciteerd, het wordt een jongen!'. Dolgelukkig waren we met dat nieuws. En toen zei hij dat we er ook nog een meisje bij kregen. Nou, dat kwam echt als een enorme verrassing. Ik bedoel, ik had me nooit voorgesteld dat ik nog vader zou worden, laat staan van een tweeling. Ik heb daarna denk ik 10 minuten lang voor me uit zitten staren."

Hoewel de acteur in eerste instantie opzag tegen het vaderschap van twee baby's tegelijk, is hij er nu dolblij mee. ,,Het is prachtig om vader te mogen zijn, het geeft zoveel voldoening. En waar ik vooral heel blij mee ben is dat Ella en Alexander altijd elkaar hebben. Zij zijn echt een twee-eenheid.”